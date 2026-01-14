Für die Aktien von Citigroup und Wells Fargo ging es zuletzt um fast fünf Prozent abwärts. Der Kurs der Bank of America knickte um rund zwei Prozent ein. So hatte die Trennung vom Russland-Geschäft der Citigroup im vierten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Dem standen unter anderem überraschend hohe Erträge im Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen gegenüber. Im vierten Quartal schrumpfte der Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf knapp 2,5 Milliarden US-Dollar (2,1 Mrd Euro), wie das Institut am Mittwoch in New York mitteilte. Ohne die Russlandbelastung hätte der Gewinn bei 3,6 Milliarden Dollar gelegen. Im Gesamtjahr verdiente Citi 14,3 Milliarden Dollar und damit 13 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.