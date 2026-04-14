Mit den Quartalszahlen lag Citi ​bei der Rendite auf ​das eingesetzte Kapital mit 13,1 Prozent deutlich über der Zielmarke von 10 ‌bis 11 Prozent, die man sich für das Gesamtjahr gesetzt hat. Die Grossbank erwirtschaftete mit 24,6 Milliarden Dollar so hohe ​Erträge ​wie seit einem Jahrzehnt ⁠nicht mehr.