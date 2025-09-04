Im Rahmen der Vereinbarung würden die Kunden weiterhin von ihren Citi-Bankern beraten, während BlackRock die Umsetzung der Anlagestrategien übernehme, teilte Citigroup am Donnerstag mit. Die Partnerschaft ist Teil der von Citigroup-Chefin Jane Fraser vorangetriebenen Restrukturierung, mit der die Rentabilität in der Vermögensverwaltung nach Jahren des Umbaus und Stellenabbaus gesteigert werden soll.
Viele Grossbanken konzentrieren sich derzeit auf die Kundenberatung und Finanzplanung und geben die eigentliche Verwaltung der Anlagen an Spezialisten ab.
(Reuters)