Im Rahmen der Vereinbarung würden die Kunden weiterhin von ihren Citi-Bankern beraten, während BlackRock die Umsetzung der Anlagestrategien übernehme, teilte Citigroup am Donnerstag mit. Die Partnerschaft ist Teil der von Citigroup-Chefin Jane Fraser vorangetriebenen Restrukturierung, mit der die Rentabilität in der Vermögensverwaltung nach Jahren des Umbaus und Stellenabbaus gesteigert werden soll.