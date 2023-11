«Die Massnahmen, die wir ergreifen, um das Unternehmen zu reorganisieren, bringen einige schwierige und folgenreiche Entscheidungen mit sich, aber wir glauben, dass sie die richtigen Schritte sind, um unsere Struktur mit unserer Strategie in Einklang zu bringen», schrieb Vorstandschefin Jane Fraser am Montag an die Mitarbeiter. Konkrete Änderungen in der Führung der verschiedenen Geschäftsbereiche und Funktionen sollen den Beschäftigten noch am Montag mitgeteilt werden.