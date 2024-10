«Guidance gesenkt» - so etwas hören Börsianer nie gerne. Ich solchen Fällen wird sofort zu Verkäufen geschritten, so auch am Berichtstag bei Clariant. Denn weil die erhoffte wirtschaftliche Erholung nicht eingetreten ist, rechnet Clariant in 2024 neu mit einem schrumpfenden Umsatz.