Die am Morgen publizierten Jahreszahlen lagen zwar in oder nur knapp unter den Erwartungen der Analysten. Aber der Ausblick auf das laufende Jahr wird gar nicht goutiert. Clariant Namen fallen gegen 09.50 Uhr um 11 Prozent auf 9,43 Franken zurück. Sie stürzen damit erstmals seit der Finanzkrise in den einstellen Frankenbereich. Der Gesamtmarkt (SPI) steht zum Berichtszeitpunkt 0,42 Prozent tiefer.