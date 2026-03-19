Dabei handelt es sich um Polyethylenglykol (PEG), das etwa in Tabletten oder Cremes eingesetzt wird. Es ist die erste Clariant-Anlage in den USA für diese pharmazeutische Produktion. Mit der regionalen Herstellung will Clariant Lieferzeiten verkürzen und die Versorgungssicherheit für Pharmaunternehmen erhöhen. Zudem sollen Kunden schneller auf Nachfrage reagieren und Lagerkosten senken können.