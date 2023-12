Was im kleinen Massstab gut funktioniert hat, harzte aber in der kommerziellen Sunliquid-Grossanlage in Podari. Diese sollte seit Mitte 2022 unter Volllast laufen - tat sie aber nie. Weil die Anlage in Rumänien nicht so schnell hochgefahren werden konnte wie geplant, kostete das Clariant jedes Quartal einen tiefen zweistelligen Millionenbetrag. Bereits Ende 2022 wurden zudem 220 Millionen Franken auf die Anlage abgeschrieben.