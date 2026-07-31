Vor Sondereffekten, also etwa die Kosten für Restrukturierungen ausgeklammert, stieg der EBITDA um 1,5 Prozent auf 171,1 Millionen Franken bei einer Marge von 18,2 Prozent. Der Reingewinn, der nur für das gesamte Halbjahr ausgewiesen wird, lag mit 85 Millionen Franken fast doppelt so hoch wie im Vorjahr.