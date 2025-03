Was hindert eine höhere Unternehmensbewertung?

Abgesehen vom europäischen Automobilsektor sind wir der am wenigsten geschätzte Sektor für Investoren. Es gibt keine nennenswerten Käufe. Der Chemiesektor ist jedoch immer ein Frühindikator für Konjunkturzyklen. Und im Moment ist die Industrieproduktion rückläufig. In dem Moment, in dem Chemietitel wieder etwas mehr in der Gunst der Anleger steht, in dem Moment, in dem sich die Bedingungen leicht verbessern und der Markt sich erholt, wird man wissen, dass sich der Konjunkturzyklus erholt. Und dann werden die positiven Effekte des verbesserten operativen Hebels, an dem wir in den letzten Jahren gearbeitet haben, ihre volle Wirkung entfalten.