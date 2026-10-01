Henkel übernimmt die Beteiligung an der Stahl Group von Wendel und den Minderheitsaktionären. Die Transaktion ist mit dem Vollzug abgeschlossen.
(AWP)
Clariant hat den Abschluss des Verkaufs der Stahl Group des Mehrheitseigners Wendel an Henkel zur Kenntnis genommen.
Henkel übernimmt die Beteiligung an der Stahl Group von Wendel und den Minderheitsaktionären. Die Transaktion ist mit dem Vollzug abgeschlossen.
(AWP)
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