Die Genehmigung basiert auf einer positiven Bewertung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und umfasst die Licocare RBW 100-300 Serie, darunter Licocare RBW 360 Vita und RBW 560 Vita.
Damit dürfen diese Additive in PET, PLA und Hart-PVC für Anwendungen mit nicht-fetthaltigen Lebensmitteln eingesetzt werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die EU-Zulassung ergänzt bestehende Freigaben in den USA und Japan und eröffne Herstellern europaweit Zugang zu den Produkten.
Clariant hob hervor, dass die erneuerbaren Additive bis zu 70 Prozent weniger CO2-Fussabdruck als fossiles Montanwachs aufwiesen und zugleich Lieferengpässe bei diesem Rohstoff abfedern könnten. Der Markteintritt in der EU trat am 23. Februar in Kraft.
(AWP)