Aus dem Schneider ist die Spezialchemiefirma aber noch nicht. Clariant sieht sich mit einem Berg an Schadensersatzklagen konfrontiert, nachdem es in früheren Jahren zusammen mit anderen Unternehmen beim Einkauf von Ethylen getrickst hatte. Nun hat erstmals ein Gericht die Klage eines geschädigten Unternehmens abgewiesen.