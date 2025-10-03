Der Chemiekonzern Clariant sieht sich mit weiteren Schadensersatzklagen im Zusammenhang mit Ethylen-Preisabsprachen konfrontiert. BP Europe und ExxonMobil machen bei Gericht gegen Clariant und drei andere Unternehmen einen Schadenersatz von 1,1 Milliarden und 860 Millionen Euro geltend. Damit stehen bereits acht Kläger Schlange.