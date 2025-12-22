So machen die MOL Group und der brasilianische Chemiekonzern Braskem bei Gericht gegen Clariant und drei andere Unternehmen einen Schadenersatz von insgesamt 950 Millionen Euro geltend. Die Klage wurde bei einem Gericht in München eingereicht, wie Clariant am Montag mitteilte. Darin geht es um die im Juli 2020 von der Europäischen Kommission sanktionierten Verstösse gegen das Wettbewerbsrecht auf dem Ethylen-Einkaufsmarkt. Clariant, Orbia, Celanese und Westlake hätten sich beim Kauf von Ethylen abgesprochen, um den tiefstmöglichen Preis zu erzielen.