Die nun nominierte Schweizerin Regula Wallimann ist Profi-Verwaltungsrätin mit Mandaten unter anderem bei Straumann und Adecco. Davor war sie für die Beratungsfirma KPMG tätig. Der ebenfalls nominierte Ire Albert Manifold war lange Jahre CEO beim irischen Baustoffhersteller CRH, im letzten Jahr wurde er Verwaltungsratspräsident beim Öl-Konzern BP.