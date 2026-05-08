Der Umsatz von Clariant ging um 9,4 Prozent auf 918,0 Millionen Franken zurück, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Bereinigt um die negativen Währungseffekte ergab sich ein moderateres Minus von 2,0 Prozent. Die abgesetzten Volumen nahmen dabei um 0,5 Prozent ab, während der Preiseffekt mit einem Minus von 1,5 Prozent ebenfalls negativ war.