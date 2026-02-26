Verlust wegen Venezuela-Geschäft

Am Ende der Erfolgsrechnung stand aber ein Verlust von 41 Millionen Franken, nach einem Überschuss von 280 Millionen im Vorjahr. Denn nach dem Verkauf der Venezuela-Einheit musste ein einmaliger negativer Effekt von 230 Millionen verbucht werden. Ohne den Effekt hätte man einen Gewinn von 189 Million Franken geschrieben, betonte Clariant.