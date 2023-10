Die am 18. Oktober in Amsterdam formell bei Gericht eingereichte Klage bezieht sich auf die in früheren Jahren aufgedeckten Verstösse auf dem Ethylen-Einkaufsmarkt, erklärte der Konzern am Donnerstag in einem Communiqué. Clariant wurde dafür im Juli 2020 von der EU-Kommission zu einer Busse von 155,8 Millionen Euro verknurrt.