Geschäft war seit Jahren rückläufig

Der Verkauf sei Teil der Strategie von Clariant, sich auf «Kernmärkte mit nachhaltigem Wachstumspotenzial zu konzentrieren», sagte die Sprecherin weiter. «Das Geschäft in Venezuela hatte sich über mehrere Jahre rückläufig entwickelt und wurde zuletzt unter einer Notfall-Governance geführt, wobei Investitionen auf sicherheitsrelevante Themen beschränkt waren.» Der Käufer, CMV Química, verfüge über starke lokale Marktkenntnisse und eine bestehende Kundenbasis.