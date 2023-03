Im Zinsgeschäft als wichtigstem Ertragspfeiler (76 Prozent am Gesamterfolg) konnte die Gruppe weiter zulegen. Der Nettoerfolg erhöhte sich um 3,6 Prozent auf 143,6 Millionen Franken - dies bei Ausleihungen an Kundinnen und Kunden, die um 5,8 Prozent auf 11,4 Milliarden Franken per Ende Jahr zunahmen. Trotz steigenden Zinsen und stark umworbenem Markt habe sich das Hypothekenvolumen bei leicht verbesserter Bruttozinsspanne "erneut sehr positiv" entwickelt, heisst es dazu.