Nach dem starken Jahresauftakt hat sich das ‌Wachstum ⁠der Cloud-Sparte von SAP wieder etwas verlangsamt. ⁠Der Umsatz dieses wichtigen Geschäftsbereichs stieg im zweiten ‌Quartal um 24 Prozent auf ‌6,28 Milliarden Euro, ​wie der Walldorfer Softwarekonzern am Donnerstag mitteilte. Damit entsprach er den Erwartungen. In den ersten drei Monaten des Jahres hatte ‌das Plus bei 27 Prozent gelegen. Der Anstieg der Cloud-Auftragseingänge beschleunigte sich dagegen im Berichtszeitraum leicht ​auf 26 Prozent und ​erreichte 22,9 Milliarden Euro.