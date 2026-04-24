Für ⁠das Gesamtjahr 2026 peilt SAP weiterhin Cloud-Erlöse zwischen 25,8 und 26,2 Milliarden Euro an. Das ‌wäre ein Wachstum von 23 bis 25 Prozent. Das Betriebsergebnis werde voraussichtlich um zwölf bis 13 Prozent auf 11,9 bis 12,3 Milliarden Euro steigen. Dieser Ausblick basiere auf ‌der Annahme einer raschen Lösung für den Nahost-Konflikt, betonte SAP-Finanzchef Dominik Asam. Ein ​länger anhaltender Iran-Krieg könnte die Weltwirtschaft und damit auch die Bilanz seines Unternehmens beeinträchtigen. Die möglichen Auswirkungen einer derartigen Entwicklung liessen sich bislang aber nicht abschätzen.