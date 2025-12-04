Die Superreichen kommen nun auf insgesamt 15,8 Billionen Dollar und damit 13 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Erhebung der Schweizer Grossbank UBS und des Beraters PwC hervorgeht. «Wir erleben eine neue Welle der Vermögensschöpfung», erklärte UBS-Manager Benjamin Cavalli. «Der KI-Boom führt zu massiv höheren Bewertungen von bereits etablierten Technologieunternehmen», sagte UBS-Anlagestratege Max Kunkel. Dazu kämen aber auch neue Unternehmen in Bereichen wie Automatisierung, Robotik oder dem Gesundheitswesen, die technologische Innovationen kommerzialisierten.