In den ersten drei Monaten des Jahres stieg der Umsatz um drei Prozent auf 11,3 Milliarden US-Dollar (9,4 Mrd Franken), wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - betrug das Wachstum elf Prozent. Analysten hatten mit einem geringeren Anstieg gerechnet. Dabei profitierte das Unternehmen weiter von gestiegenen Preisen, während der Absatz nur leicht zulegte.