Coca-Cola hatte die britische Firma 2018 für mehr als fünf Milliarden Dollar übernommen, um seine Position auf dem globalen Kaffeemarkt gegenüber Rivalen wie Starbucks zu stärken. Costa Coffee ist in 50 Ländern aktiv. Coca-Cola-Chef James Quincey hatte jüngst erklärt, die Investition in Costa Coffee habe sich nicht wie erhofft entwickelt. Stellungnahmen von Coca-Cola, Costa und Lazard lagen zunächst nicht vor. (Reuters)