Der neue Konzernchef Henrique Braun sieht Coca-Cola damit auf Kurs, den Umsatz auf vergleichbarer Basis und währungsbereinigt wie geplant um vier bis fünf Prozent zu steigern. Allerdings dürften Wechselkurseffekte den Anstieg um ein bis zwei Punkte dämpfen. Der bereits beschlossene Verkauf des Afrika-Geschäfts dürfte den Erlös um weitere vier Punkte drücken, hiess es weiter. Braun hatte die Konzernführung Ende März von James Quincey übernommen, der nun als Executive Chairman agiert.