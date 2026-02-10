Auf Jahressicht stieg der operative ⁠Gewinn jedoch um 38 Prozent auf 13,24 Milliarden Dollar. Coca-Cola hatte zuletzt die Preise erhöht, ​um gestiegene Kosten auszugleichen, während ‌Verbraucher wegen der Inflation ‍zunehmend zu günstigeren Alternativen greifen. Für das laufende ​Jahr stellte der Vorstand ein organisches Umsatzwachstum von vier bis fünf Prozent in Aussicht.