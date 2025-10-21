Der Umsatz legte um fünf Prozent auf 12,5 Milliarden Dollar zu, wie der PepsiCo-Rivale am Dienstag mitteilte. Analysten hatten mit 12,39 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn lag bei 82 Cent je Aktie und übertraf damit ebenfalls die Schätzungen von 78 Cent.
Die Aktie des Getränkeriesen aus Atlanta kletterte im vorbörslichen US-Handel um rund ein Prozent.
Die Nachfrage nach den Limonaden des Konzerns zeigte sich trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten und der Inflation stabil. Zudem profitierte das Unternehmen von Preiserhöhungen, insbesondere bei Marken wie der Milch Fairlife und dem Mineralwasser Topo Chico. Auch der Rivale PepsiCo hatte Anfang des Monats die Quartalsschätzungen übertroffen.
(Reutewrs)