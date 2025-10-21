Die Nachfrage nach den Limonaden des Konzerns zeigte sich trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten und der Inflation stabil. Zudem profitierte das Unternehmen von Preiserhöhungen, insbesondere bei Marken wie der Milch Fairlife und dem Mineralwasser Topo Chico. Auch der Rivale PepsiCo hatte Anfang des Monats die Quartalsschätzungen übertroffen.