Rabe hatte Bertelsmann in den vergangenen Jahren stark internationalisiert und auf Digitalgeschäfte ausgerichtet. Unter seiner Führung entstanden unter anderem die Bertelsmann-Investmentplattformen in den USA, Asien und Europa. Über den bevorstehenden Führungswechsel sagte der 60-Jährige: «Wir arbeiten seit Jahren eng und vertrauensvoll zusammen, und ich werde alles tun, um einen reibungslosen Führungswechsel sicherzustellen.» Die Führung von Bertelsmann werde bei ihm und seinem Team in guten Händen liegen.