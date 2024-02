Bordeaux, Cognac, Champagner: Die französischen Wein- und Spirituosenexporte sind im vergangenen Jahr gefallen - vor allem wegen der sinkenden Nachfrage aus dem wichtigsten Absatzmarkt USA. Die Ausfuhren summierten sich auf 16,2 Milliarden Euro, wie der Branchenverband FEVS am Dienstag in Paris mitteilte. Das sind fast sechs Prozent weniger als im Rekordjahr 2022. Trotz des spürbaren Rückgangs sprach der Verband von einer «weichen Landung», wurde doch der zweithöchste Umsatz in der Geschichte erzielt. Die Absatzmenge fiel mit zehn Prozent noch stärker, was durch Preiserhöhungen teils abgefedert werden konnte.