Der gestrige Mittwoch war für Anlegerinnen und Anleger von Kryptowährungen in zweierlei Hinsicht zum Haare raufen. Einerseits mussten Kursstürze verkraftet werden, die selbst für die ohnehin volatilen Kryptowährungen bemerkenswert waren. Andererseits – und das dürfte für viele noch schlimmer gewesen sein – verzeichneten praktisch sämtliche geläufigen Kryptobörsen während des grossen Abverkaufs von Bitcoin, Ether und anderen Kryptowährungen Ausfälle. Die ärgerliche Folge: Viele Kundinnen und Kunden von Krypto-Börsen, die den grossen "Dip" als einmalige Kaufchance wahrnehmen wollten, konnten ihre Positionen nicht aufzustocken.

Während am Krypto-Markt Milliarden Dollar "vernichtet" wurden, meldeten User der weltweit grössten Tauschbörse für Kryptowährungen, Binance, zahlreiche Störungen auf der Platform. Binance selbst musste im Laufe des Tages die vollständige Aussetzung des Handels mit Ether vermelden. Grund: Netzwerküberlastung. Konkurrent Coinbase wiederum meldete eine "zwischenzeitlichen Ausfall" seiner Plattform. Bei anderen Tauschbörsen wie Kraken, KuCoin oder Gemini sah es nicht besser aus.

Schaut man sich bei Twitter um, scheint es schwer zu glauben, dass die Ausfälle nur "zwischenzeitlicher" Natur waren. Auch Mitglieder der cash-Redaktion beobachteten stundenlange Ausfälle der geläufigen Krypto-Börsen. Julian Hosp, einflussreicher Bitcoin-Unternehmer und Youtuber aus Österreich, gratulierte auf Twitter all jenen, die es geschafft hatten, Bitcoin unter 40'000 Dollar nachzukaufen - natürlich mit sarkastischem Unterton.

Anyone that also managed to buy #bitcoin sub 40k or #defichain sub 3 usd... congrats!!

— Dr. Julian Hosp (@julianhosp) May 20, 2021