In einem 100 Millionen Dollar schweren Vergleich legt Coinbase den Streit mit der New Yorker Finanzaufsicht um die angebliche Verletzung von Geldwäsche-Gesetzen. Die Regulierer brummten der Kryptobörse eine Strafe von 50 Millionen Dollar auf, wie das Department of Financial Services des Bundesstaats am Mittwoch mitteilte. Zudem habe sich Coinbase verpflichtet, 50 Millionen Dollar in Massnahmen zu investieren, die den Missbrauch der Plattform durch Kriminelle verhindern sollen. Coinbase habe Nutzern die Eröffnung von Konten ohne ausreichende Identitätsprüfung erlaubt.