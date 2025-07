Der Nettogewinn schnellte in den drei Monaten bis Ende Juni auf 1,43 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum stand ein Plus von 36,13 Millionen Dollar in den Büchern. Der Anstieg ist dem Unternehmen zufolge vor allem auf Bewertungsgewinne beim Stablecoin-Emittenten Circle zurückzuführen, in den Coinbase investiert ist. Rückenwind kam ausserdem vom wachsenden Krypto-Investmentportfolio.