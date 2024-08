Steigerung bei Zahnerhaltungs-Produkten

Nach Sparten betrachtet erreichten die Verkäufe im Bereich Infektionskontrolle währungsbereinigt das Vorjahr, in Franken ging der Umsatz allerdings leicht zurück (-3,8 Prozent). Der Bereich Zahnerhaltung konnte in Lokalwährungen um 1,3 Prozent zulegen (-0,9 Prozent in Franken). Vor allem der Bereich Endodontie habe die Verkäufe gesteigert. Zudem hätten sich die Aufträge nach einem zuvor starken Lagerabbau seitens Händler normalisiert.