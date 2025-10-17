Die Aktien des Röntgen- und Hochfrequenzspezialisten Comet stehen nach der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal am Freitag deutlich unter Druck. Der vorgelegte Umsatz und das EBITDA fielen unter den Erwartungen der Analysten aus. Zudem wurde die Prognose auf das untere Ende der Spanne gesenkt.