Im ursprünglichen Prozess wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnissen vor dem US-Bezirksgericht hatten die Geschworenen im Jahr 2022 zugunsten von Comet entschieden. Die einstweilige Verfügung untersagte es XP Power, Produkte auf der Grundlage der unrechtmässig entwendeten Geschäftsgeheimnisse von Comet zu entwickeln, zu vermarkten oder zu verkaufen, und sprach Comet Schadenersatz zu.