Auftragseingang und Book-to-Bill-Verhältnis hätten sich gut entwickelt, obwohl in der Halbleiterausrüstungsindustrie eine gewisse Vorsicht zu beobachten gewesen sei. Kurzfristige Unsicherheiten - ausgelöst durch geopolitische Spannungen, Inflationsdruck und Engpässe in der Lieferkette - hätten sich im dritten Quartal in einer moderateren Auftragslage widerspiegelt. Dennoch resultierte per Ende September ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,14.