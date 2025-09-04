Der Grossteil des Umsatzwachstums im ersten Halbjahr 2025 bei Comet war auf die KI-Branche zurückzuführen - rund 40 Prozent. Wie lange kann Comet ein solches Wachstum aufrechterhalten?

Das Wachstum von 40 Prozent erzielten wir in der Plasma-Geschäftseinheit (PCT). Diese Wachstumsraten können wir auch in nächster Zukunft gut aufrechterhalten. Sie dürfen nicht vergessen, dass dieser Geschäftsbereich vor zwei Jahren um sage und schreibe 50 Prozent eingebrochen ist. Nur um sich an der Ursprungsposition wieder einzufinden, müssen wir um 100 Prozent wachsen. Wie es jetzt im Moment aussieht, wird es dazu noch ein bisschen dauern - das Wachstum der Halbleiterbranche liegt weiterhin unter den Erwartungen. Doch wir sehen auch, dass die hohen Capex-Investitionen von Herstellern wie beispielsweise TSMC, welche eine Schlüsselposition im KI-Bereich und bei der Herstellung von Nvidia-Chips für Datenzentren einnehmen, noch auf sehr tiefen Volumen basieren. Sobald die KI-spezifischen Applikationen für die Massen hergestellt werden, also ein Smartphone, Laptop oder Auto mit dediziertem KI-Chipsatz, dürfte die Industrie vom sogenannten «Value Play» ins «Volume Play» überschwappen. In dieser Phase werden wir profitieren.