Zwischen Juli und September erzielte Comet einen Umsatz in Höhe von 102,5 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung von Comet vom Freitag hiess. Im Vergleich zum Vorjahresquartal bedeutet dies einen Rückgang um 9,4 Prozent, gegenüber dem zweiten Quartal 2025 fiel er mit -11,6 Prozent noch etwas deutlicher.