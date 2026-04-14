Der Auftragseingang lag mit 144,9 Millionen Franken fast ein Viertel höher als im Vorjahresquartal und 11,6 Prozent höher als im letzten Quartal 2025. Zum Ende des ersten Quartals 2026 lag das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz bei 1,4, was zeigt, dass mehr neue Aufträge hereinkamen als umgesetzt wurden. Das Wachstum sei von allen Divisionen getragen gewesen, wobei PCT besonders vom einsetzenden Aufschwung im Halbleiterzyklus profitiert habe.