Im vierten Quartal 2023 habe Comet einen starken Nettoumsatz erzielt, heisst es nun in der Mitteilung. Vor allem in der Division PCT seien die Geschäfte gut gelaufen. Auch die Profitabilität sei deutlich über der Prognose zu liegen gekommen, was vor allem mit einer höheren Produktion, einem günstigeren Produktmix und Kostenanpassungen begründet wird.