Unter diesen Annahmen passt Comet ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 an. Neu wird ein Nettoumsatz zwischen 380 und 400 Millionen Franken sowie eine EBITDA-Marge von 7,0 bis 9,0 Prozent angepeilt. Ende des ersten Halbjahres strebte Comet eine EBITDA-Marge am unteren Rand der bisherigen Prognosen von 13,0 bis 15 Prozent und einen Umsatz von 440 bis 480 Millionen Franken an.