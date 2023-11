Aufgrund der mittelfristig guten Nachfrage nach Anlagen zur Halbleiterproduktion werde zudem eine Expansion des Werks in Penang (Malaysia) in Betracht gezogen, heisst es weiter. Die Planung für ein eigenes Gebäude am Standort habe bereits begonnen. Mit dem Ausbau von Penang als dedizierten asiatischen Hub wolle man die Präsenz in Asien stärken.