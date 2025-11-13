Strategischen Fokus geschärft

Comet sei gut aufgestellt, um von den Trends künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Elektrifizierung zu profitieren, wird gleichwohl betont. Um langfristig zu wachsen, werde unter anderem gezielt in Forschung und Entwicklung sowie mögliche ergänzende Akquisitionen investiert. Zudem soll Penang als zweiter globaler Hub neben Flamatt ausgebaut werden. Daneben wolle man neue Einnahmequellen, etwa in der Halbleitermesstechnik und Prozesssteuerung erschliessen.