Der Umsatz sank in den ersten sechs Monaten um 22,6 Prozent auf 207,0 Millionen Franken, wie Comet am Freitag mitteilte. Auch der Auftragseingang ging zurück und das Book-to-Bill-Verhältnis lag daher Ende Juni bei 0,83. Damit hat sich die Abschwächung im Halbleitermarkt, die sich bereits in den Vorquartalen abgezeichnet hatte, fortgesetzt.