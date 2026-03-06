Anpassung der Vorjahreszahlen

Comet hat die konsolidierten Abschlüsse für das Jahr 2024 rückwirkend leicht angepasst, um Fehler aus der Vorperiode zu korrigieren. Dabei wurden unter anderem Lagerbestände im Umfang von 2,1 Millionen Franken zu hoch bewertet, nachdem eine Abschreibung irrtümlich manuell rückgängig gemacht worden war. Die Anpassungen haben laut den Erläuterungen im Geschäftsbericht «keine Auswirkungen auf die Finanzlage des Konzerns.»