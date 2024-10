In den Monaten Juli bis September erzielte Comet einen Umsatz in Höhe von 113,2 Millionen Franken, wie es am Freitag in einer Mitteilung hiess. Im Vergleich zum tiefen Umsatz des Vorjahresquartals ergab sich dadurch ein Plus von 46 Prozent, gegenüber dem zweiten Quartal 2024 stieg der Umsatz um 4,4 Prozent.