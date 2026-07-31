Für das Gesamtjahr hat das Management die bisherige Guidance konkretisiert. War bisher einfach von höherem Umsatz und besserer Profitabilität die Rede, steht nun eine Umsatzprognose von 540 bis 570 Millionen Franken im Raum. Die EBITDA-Marge soll dabei zwischen 14,0 und 17,0 Prozent zu liegen kommen. Dank der anhaltenden Marktdynamik, einer besseren Visibilität und eines insgesamt günstigen Marktumfelds sei Comet bestens positioniert, den Wachstumskurs fortzusetzen, wird CEO Stephan Haferl in der Medienmitteilung zitiert.