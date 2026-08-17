Deutschland hat zwar die Art und Weise abgelehnt, wie UniCredit seine Beteiligung aufgebaut hat, sich ansonsten aber weitgehend herausgehalten. Die Bundesregierung argumentiert, die beiden Banken müssten selbst klären, wie es weitergeht. Zugleich ist die Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz damit beschäftigt, angesichts einer Reihe von Herausforderungen den Rückhalt in der Bevölkerung zu stärken. Dazu zählen der Ausbau von Militär und Infrastruktur ebenso wie die Reform des deutschen Rentensystems.